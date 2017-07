CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una robusta cura ricostituente per fare dell'Espace un'autentica ammiraglia, come viene giustamente considerata all'interno della stessa Renault. La madre di tutte le grandi monovolume, che con l'avvento della quinta generazione quella attualmente sul mercato ha smesso i panni del minivan per indossare quelli, piĆ¹ accattivanti e alla moda, del crossover dal look ispirato al mondo dell'aeronautica, si presenta all'appuntamento con l'edizione 2017 reduce da alcune modifiche estetiche tutto sommato marginali, arricchita nelle dotazioni di...