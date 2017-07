Riecco il Dream Team: fioretto d'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ai 1.200 metri di Folgaria, Ettore Messina ha iniziato a plasmare la sua ultima nazionale: dopo gli Europei (dal 31 agosto al 17 settembre, primo turno a Tel Aviv, fase finale ad Istanbul), il tecnico tornerà ad occuparsi soltanto dei San Antonio Spurs. L'ultima da ct sarà anche l'ultimo treno per alcuni protagonisti azzurri, per questo il torneo continentale è un'occasione da non sprecare: Me la voglio godere ha detto il tecnico quattro volte campione d'Europa cresciuto a Mestre l'obiettivo è finire con la consapevolezza di aver...