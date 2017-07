Ragazze d'oro anche nella sciabola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le medaglie mondiali di queste settimane sono così numerose che gli spettatori faticano a godersi ogni emozione in diretta tv. Le azzurre della sciabola femminile maramaldeggiano in finale sulla Corea del Sud, 45-27, ma non è stato trasmesso da Raisport il momento decisivo della cavalcata vincente: la spettacolare semifinale, vinta di misura contro la Francia che era in vantaggio 40-37. La salernitana Rossella Gregorio si conferma la più brava, a trent'anni, e chiude subito il gap sulla 19enne transalpina e la mette all'angolo, con altre 5...