Pallotta va all'attacco, Fassone para il colpo e lo prende in contropiede. Infine, per smorzare la polemica del giorno, il presidente della Roma si piazza in difesa e chiede scusa ai rossoneri. Il botta e risposta Roma- Milano si è scatenato dopo che il proprietario dei giallorossi, in una intervista all'emittente radiofonica di New York SiriusXM FC e poi all'Associated Press, ha affrontato diversi temi senza mandarle a dire. Tra gli argomenti lo stadio e la possibilità di vendere la società (se non riuscissi a ottenere l'ok, allora qualcun...