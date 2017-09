CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO 9 L'Armani dell'ex ct Pianigiani ha talento, impatto fisico e profondità (16 potenziali titolari!). In Supercoppa ha già calato gli assi Theodore e Goudelock, con Young in area potrà fare il vuoto. VENEZIA 8 Difende il titolo ed è la prima antagonista di Milano: senza Stone e Ejim punta sulla panchina lunga, sul talento di Haynes e Johnson e sulla difesa. In attesa del ritorno di Tonut.VIRTUS BOLOGNA8 Ha una proprietà munifica (il trevigiano Massimo Zanetti, Segafredo), il Paladozza riempito in abbonamento e stelle come Alessandro...