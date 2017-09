La Roma piega a fatica il Qarabag

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QARABAG-ROMA 1-2La Roma esce da Baku con la vittoria e 4 punti nella classifica del girone ma con dei sospiri di sollievo di troppo che hanno reso la trasferta in Azerbaigian più problematica del previsto.I 6 gol subiti dal Qarabag col Chelsea all'esordio in Champions avevano illuso i giallorossi di andare a passeggio. Così, dopo un avvio promettente, che sembrava mettere in discesa la vittoria giallorossa che mancava da ben 7 anni in trasferta in questa competizione, la squadra di Di Francesco ha invece messo in evidenza più ombre che...