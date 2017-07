L'Italia si affida di nuovo agli assi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v.zag.) Bel gesto di Dariya Derkach, raro, non solo per l'atletica. La triplista ucraina di Salerno si fa da parte e rinuncia al ripescaggio per i mondiali: Non sono soddisfatta delle ultime prestazioni, la condizione non è buona. Rispetto alle previsioni del ct Locatelli, il target number premia Vergani sui 400 ostacoli. Non c'è Yemen Crippa, che sui 5mila, ma indoor, aveva levato il record al friulano Venanzio Ortis. Fra i 18 uomini, a rappresentare il Nordest c'è solo il marocchino Bamoussa, sui 3mila siepi, da 20 anni è trapiantato a...