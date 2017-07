Juve, Manolas nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ecco il calcio che conta, da oggi si comincia a fare sul serio: stasera sarà sorteggiato il calendario di serie A e domani (alle 20) il Milan disputerà l'andata del preliminare di Europa league. Dopo i 200 milioni spesi per tanti super acquisti (e in attesa dell'attaccante con voci ricorrenti su Diego Costa) non è preventivabile un flop nel doppio confronto col Craiova: ma l'Europa League ha già creato sorprese. I Rangers Glasgow sono stati estromessi dai lussemburghesi del Progres; poi è toccato al Galatasaray uscire per mano degli...