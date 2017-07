In Svizzera Fognini elimina Gulbis e vola in semifinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Buone notizie per Fabio Fognini da Gstaad, la località svizzera che ospita il torneo Atp 250, montepremi 482.000 euro. Il trentenne di Arma di Taggia è approdato in semifinale battendo in tre set Ernest Gulbis, sceso al numero 313 del mondo ed in gara con il ranking protetto; il lettone nel turno precedente aveva battuto Paolo Lorenzi, impedendo così il derby. Non un avversario facile per Fognini, che non a caso aveva perso quattro dei cinque confronti diretti (l'ultimo però nel 2014). Nel primo set il ligure ha strappato il servizio al...