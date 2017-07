In campo e in marcia con i campioni contro le lesioni spinali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo scopo primario è sostenere la ricerca scientifica del Prof. Fumagalli sulle cellule staminali per curare le lesioni croniche al midollo spinale, ma non sarà l'unico. Una manifestazione per una raccolta di fondi, ma anche per stare assieme a tanta gente comune, condividere una giornata di solidarietà, ma anche di divertimento, per questo le squadre che parteciperanno al torneo di Rugby Touch (inizio alle 15,30 senza placcaggi) saranno rappresentate pure da donne e bambini. Edoardo Gori, mediano del Benetton e dell'Italia, illustra al...