Il vicentino Luca Ghiotto sulla Williams

Il rientro di Robert Kubica dopo sei anni non sarà l'unico motivo di interesse offerto dai test dell'Hungaroring di martedì e mercoledì prossimi. La due giorni di Budapest offrirà, infatti, a un debuttante di belle speranze una chance: è il vicentino Luca Ghiotto. Il 22enne dividerà la Williams motorizzata Mercedes con un big come l'ex ferrarista Felipe Massa nei test che seguiranno il GP di Ungheria di domenica. Il veneto diventa così il secondo italiano a guidare in F1 quest'anno, dopo Antonio Giovinazzi (terzo pilota Ferrari, che ha...