Il Milan cerca la riscossa: «Svolta vicina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUEMILANO Il Milan è come un vascello in mezzo all'oceano dopo tre giorni che Montella, in versione ammiraglio, definisce «di tempesta». La sconfitta con la Sampdoria ha lasciato strascichi e ora il Milan ha bisogno di un porto sicuro per recuperare energie e il sorriso. All'orizzonte si scorgono le sfide a Roma e Inter in campionato ma il presente suggerisce di non sottovalutare l'impegno di Europa League contro il Riejka (ore 21,05), squadra «pratica e fisica».Per ipotecare la qualificazione dopo la vittoria a Vienna e per...