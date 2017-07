Il cardinale ammonisce De Laurentiis: «Fai il bravo con Sarri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI - Il cardinale Crescenzio Sepe benedice la stagione azzurra. Come ogni anno, l'arcivescovo di Napoli ha celebrato la santa messa sul campo di Dimaro Folgarida. Alla funzione hanno assistito il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il tecnico Maurizio Sarri e la squadra ai quali il cardinale ha rivolto il suo messaggio benaugurante: «Noi abbiamo un sogno che può essere realizzato quest'anno. Il nostro caro presidente De Laurentiis ha preso questa squadra dalla serie C, l'ha portata in serie A e ha reso il club di livello...