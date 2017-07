CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' sempre più il mercato dei budget enormi, che spesso portano grandi delusioni. Il Psg investe 562 milioni di euro per puntare alla Champions con l'ottimo Emery in panchina e il sogno Neymar. Il Real folleggia per il francese del Monaco Mbappè, ormai i 100 milioni sono rituali. Dice bene Zeman, peraltro incapace di portare il Pescara alla seconda salvezza in A: «L'Inghilterra tiene in piedi il calcio in Europa, compra tanti bidoni a prezzi astronomici e fa campare gli altri Paesi». Eppure in Champions non fa più strada, l'Arsenal esce...