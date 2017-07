CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E poi c'è il tremendismo della scherma, che mai delude. Due medaglie, ieri, oro dal fioretto femminile e bronzo dalla sciabola. Resta giusto la spada femminile, per ottenere metallo pregiato in ogni arma e in entrambi i sessi. Tanta roba, leggenda che alimenta leggenda: è il sedicesimo titolo iridato a squadre nella specialità. Quel parate e risposte è spettacolare, al caldo di Lipsia, ex Germania est, come davanti alla tv. Le interruzioni sono inferiori al passato, la bagarre è contenuta e la tecnica valorizza l'Italia. Dunque le azzurre...