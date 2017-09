CUTRONE ALL'ULTIMO RESPIRO IL MILAN EVITA UN ALTRO FLOP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPA LEAGUEMILANO L'aria continentale fa respirare il Milan che in Europa League continua il percorso netto, in una serata da brividi con la squadra di Montella in vantaggio per 2-0 fino a 6 minuti dal 90', salvo poi rischiare di rovinare tutto subendo 2 gol nel finale prima di rimettere la testa avanti nell'ultima azione della gara e imporsi 3-2. A San Siro è successo davvero di tutto, con il Milan in sofferenza nei minuti iniziali contro un rivale aggressivo quasi quanto i suoi tifosi: a Milano gli ultrà croati hanno creato disordini...