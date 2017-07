Cassano cambia ancora idea: «Addio al Verona e al calcio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERONA - E questa volta arriva sui titoli di coda di una carriera movimentata. Il pibe di Bari ha detto basta. Non solo chiudendo la sua breve esperienza con il Verona, com'era sembrato in un primo momento, ma proprio con il calcio. Lasciando a bocca aperta, ed un po' offesa, un'intera tifoseria. «Non ho intenzione di lasciare il calcio, semplicemente non me la sento di continuare con l'Hellas Verona, qui non ho stimoli» era apparso sulla pagina della moglie, Carolina Marcialis. Poche ore dopo, però, lo stesso Cassano ha corretto il tiro,...