BOSTON - Primo allenamento e prime parole da giocatore della Juventus, nel ritiro di Boston, per Federico Bernardeschi. In attesa del debutto sul campo, magari domenica contro la Roma, il fantasista si è presentato alla stampa sorridente e sicuro di sé. «Indosserò la maglia numero 33, perché sono religioso, sperando di dimostrare di meritare la 10, per cui ho molto rispetto», è la scelta del giocatore, personalità e maturità davanti ai microfoni nonostante i 23 anni.La Juventus, per lui, è «uno dei top club al mondo, una parte di...