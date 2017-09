ANCELOTTI CACCIATO DAL BAYERN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESONEROParigi brucia la panchina di Ancelotti. La caduta al Parco dei Principi nel giorno del suo ritorno da avversario è stata fatale al tecnico del Bayern, la cui avventura in Germania è durata poco più di un anno. Le anticipazioni della Bild che preannunciava un vertice societario per decidere il suo esonero si sono rivelate profetiche: alle 16 di ieri le strade dell'emiliano e del club bavarese si sono separate e questa è già di per sé una notizia, essendo la prima volta dal 1995 (anno dell'esordio da capo-allenatore, sulla...