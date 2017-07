CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ai mondiali di Budapest è stato il venerdì delle illusioni, per l'Italia. La mattinata fa sperare in 3 finalisti, il pomeriggio vanifica le aspettative. In parte anche della 4x200 sl maschile, sesta in 7'0944. Il quartetto bronzo europeo è a 6 dal podio, dagli Usa, mentre l'oro come a Kazan 2015 va alla Gran Bretagna, sulla Russia. Filippo Megli si difende in 1'4734, bene Gabriele Detti (1'4608), la delusione è Filippo Magnini in 1'4909, con l'ultimo 50 penalizzante. Discreta la chiusura del padovano Luca Dotto in 1'4693. Dopo il 5° tempo...