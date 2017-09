Ultimo mese di vita per i vecchi cassonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANZETTEROVIGO «Il nostro obiettivo è quello di far arrivare Rovigo ad avere l'80% di raccolta differenziata, così da far diminuire le tasse e garantire alle casse comunali un risparmio annuo di 600mila euro». Con queste parole Valerio Frazzarin, direttore tecnico di Ecoambiente, ha cercato di rispondere ai tanti quesiti e molti dubbi posti l'altra sera a Granzette, in un'animata riunione pubblica nelle scuole. «Abbiamo chiuso il 2016 con un risparmio totale di 300mila euro nei 49 Comuni polesani. Il nostro intento è quello di scovare...