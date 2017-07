Tredici donne pronte a mettersi in gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(A.Gar.) È giunta a conclusione, con la consegna degli attestati alle tredici donne che hanno frequentato i corsi, la prima fase del Progetto Alda a cura delle Acli provinciali incluso nell'ambito del bando Progetto Sociale 2016 della Fondazione Cariparo. Due le tipologie di soggetti direttamente coinvolti: donne italiane e straniere in difficoltà socio-economiche che necessitano di un sostegno per un ricollocamento lavorativo e sociale e anziani in condizione di solitudine e disagio che necessitano di assistenza domiciliare. La prima fase,...