Scuola, vigilia di nomine per docenti e supplenti

(A.Gar.) La segreteria del comparto scolastico del sindacato Uil comunicato alcune indicazioni generali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 settembre e altre per docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre, banditi con i decreti del febbraio 2016.Con ogni probabilità, la finestra per le nomine sarà tra il 27 luglio ed il 14 agosto anche se ancora non ci sono indicazioni ufficiali in merito. Le convocazioni degli aspiranti docenti collocati nelle graduatorie di merito saranno...