Palazzo Nodari cede le quote delle partecipate infruttifere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARTECIPATEROVIGO Il Comune di Rovigo esce da alcune società al cui capitale partecipava come azionista. Addio quindi alle quote di partecipazione in Banca Popolare Etica Scpa, aeroporto Valerio Catullo Spa di Verona, Consorzio In.Ar.Po., Polesine Tlc e Arcobaleno Gc Srl, oltre a liquidare la vecchia società Teatro Sociale Srl che gestisce la struttura di piazza Garibaldi.MINORANZA CRITICAUna decisione che ha sollevato un violento e acceso dibattito nel consiglio comunale di ieri mattina. La minoranza, infatti, accusa l'amministrazione...