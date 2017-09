Commissione d'inchiesta sulla Fattoria: stop all'idea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCHIESTAROVIGO Addio Commissione d'Inchiesta. Ormai traballante per vie politiche, tra le dimissioni del primo firmatario Alberto Borella e i contrasti interni alla Lega, l'organismo che avrebbe dovuto fare chiarezza sulla Fattoria è destinato a naufragare per questioni meramente tecniche. Il presidente del consiglio comunale Paolo Avezzù e il consigliere comunale Renato Borgato avevano più volte dimostrato il disaccordo adducendo motivazioni tecniche. «Abbiamo più volte spiegato il nostro parere negativo per una questione tecnica e ora...