Acque libere da Pfas ma con troppi pesticidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INQUINAMENTOROVIGO L'acqua polesana è sorvegliata speciale e se i Pfas non sembrano rappresentare un problema per il Po, altrettanto non si può dire per i pesticidi, a cominciare dal glifosate. A sottolinearlo è stata, martedì, il sottosegretario per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo, rispondendo in aula alla Camera ad un'interrogazione presentata dall'onorevole polesano del Pd Diego Crivellari, che, lo scorso giugno, ha chiesto quali misure fossero in atto a fronte del Monitoraggio d'indagine di glifosate, ampa...