«Vogliamo una discussione seria e responsabile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È un momento cruciale per l'Unione europea, soprattutto per il dramma dei migranti. Un momento in cui bisogna calibrare bene le parole, ma esprimere con chiarezza e fermezza il proprio pensiero. Ecco perché Sergio Mattarella ha lavorato personalmente (anche nel weekend siciliano coinciso con il suo compleanno) all'intervento pronunciato ieri pomeriggio alla Farnesina per l'apertura della XII Conferenza degli ambasciatori. Un intervento denso e articolato in cui si intrecciano le riflessioni e gli ammonimenti sul fenomeno migratorio alle...