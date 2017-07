Visite notturne, l'Usl accelera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le visite e gli esami fissati nei giorni festivi e di notte rappresentano una valvola di sfogo fondamentale per le liste d'attesa dell'ex Usl di Treviso. Tanto più adesso che c'è la necessità di anticipare 10mila appuntamenti a livello provinciale alla luce della decisione della Regione di ridurre ulteriormente i tempi. Proprio quest'anno, però, le prestazioni specialistiche in orario festivo, prefestivo e serale non sono partite benissimo. A metà maggio la media mensile degli appuntamenti si è ridotta dai 1.482 dell'anno scorso a 1.400....