Venturini: «Da cinquanta lavoratori si è passati a 35, e 12 sono part time»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(E.F.) «Lavorare al centro per l'impiego non è uno scherzo, si ha a che fare tutti i giorni con persone in difficoltà e la mole di lavoro è enorme. Siamo costretti a razionalizzare il personale, dato che siamo sotto organico e a settembre c'è sempre un sovraffollamento degli uffici da parte dei cittadini».A parlare è Elisa Venturini, delegata al Lavoro della Provincia, che racconta la situazione complessa in cui si trovano i sei centri per l'impiego di Padova, Abano, Este, Montagnana, Cittadella, e Montegrotto in seguito al taglio delle...