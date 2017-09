Un salvagente per i piccoli Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OCCASIONEBELLUNO Un piccolo passo al Senato, un grande passo per il Bellunese. Da ieri le Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni sono legge dello Stato. Il Senato ha approvato a larga maggioranza il provvedimento Borghi-Realacci che garantisce misure particolari per i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, a partire dal recupero dei centri storici, dalla permanenza dei servizi, dalla valorizzazione turistica e dalla lotta allo spopolamento. Una buona notizia per il Bellunese, visto che la stragrande maggioranza dei...