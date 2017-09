Un'ipotesi resta valida: la Legione Straniera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IPOTESITREVISO Ad Aubagne, delizioso centro provenzale, non si fanno tante domande quando arriva una faccia nuova. Vedono continuamente giovani arrivare da ogni parte del mondo con un solo desiderio in testa: entrare nella Legione Straniera e cancellare la vita precedente. Qui c'è il centro di addestramento per le reclute e il museo della Legione dove, custodita in una teca di cristallo, c'è la più sacra reliquia del corpo: la mano di legno di Jean Danjou, il capitano che nel 1861 guidò uno sparuto gruppo di legionari nella battaglia di...