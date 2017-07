CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO (m.f.) Visite ed esami in orario straordinario anche a borgo Cavalli. Nel giro di un paio di settimane verranno inaugurati i nuovi ambulatori ricavati all'interno dello storico edificio nel cuore di Treviso. «Da quel momento sarà possibile prenotare prestazioni specialistiche anche di sabato mattina annuncia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca mettiamo in campo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per abbattere le liste d'attesa». Dopo aver tenuto il distretto nel centro della città, quindi, adesso...