Traffico, rotatoria al Bassanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTO PADOVA Non solo viale Codalunga, anche al Bassanello arriva la maxi rotatoria.Il progetto di viabilità urbana in queste settimane starebbe subendo le ultime limature da parte dei tecnici dei settori Lavori pubblici e Mobilità. Si tratta di un'ipotesi a cui, negli anni, hanno lavorato prima le amministrazioni guidate da Zanonato-Rossi e da Bitonci. Per un motivo o per l'altro, però, non si è mai andati oltre la progettazione preliminare.Ora potrebbe essere la volta buona. Salvo imprevisti, infatti, entro la fine del prossimo...