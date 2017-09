Torna libero il mostro della stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PENA ESPIATATREVISO Chi lo dava ancora in cella, aveva fatto male il conteggio degli sconti di pena per buona condotta. Julio Cesar Aguirre Zuluaga, detto El Loco ma passato alle cronache come il mostro del sottopasso della stazione ferroviaria, dal 15 settembre è libero. Uscito di mattina presto dal carcere di Piacenza, dove era stato trasferito dopo aver passato un primo tempo a Santa Bona ed essere stato traslato poi in un'ala speciale del carcere di Pordenone. Il colombiano, oggi 31enne, ha espiato il debito con la giustizia per lo stupro...