«Sono state loro illustrate le modalità di utilizzo delle sale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(L.M.) Forza Nuova ha chiamato all'appello il consigliere Roberto Marinello di Coalizione Civica Lorenzoni Sindaco, invitandolo a ottenere anche per loro come fatto per il centro sociale Pedro la Sala Gruppi del Comune, per spiegare a sua volta quanto accaduto lunedì scorso.«Mi sembra un'uscita futurista ed ho l'impressione che si tratti solo di una provocazione e non di una reale richiesta e che la cosa si chiuda così ha replicato Marinello io sono antirazzista e antifascista, non credo di essere il consigliere adatto a chiedere una...