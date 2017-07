«Sì, l'ho ammazzata per gelosia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha raccontato di aver perso la testa per gelosia; di aver accoltellato a morte la moglie, Maria Archetta Mennella, a conclusione di un violento litigio avvenuto la mattina di domenica, dopo che una precedente lite si era verificata la sera precedente.Ieri mattina Antonio Ascione ha risposto per più di un'ora alle domande del giudice per le indagini preliminari Roberta Marchiori la quale, a conclusione dell'interrogatorio, ha emesso a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, contestando il reato di omicidio volontario,...