Scoperchiate due aziende: «Come una tromba d'aria»

QUINTO - L'ondata di maltempo di ieri pomeriggio ha lasciato il segno nell'area della Bassa trevigiana tra Quinto e Zero Branco. Tanta paura per le violente raffiche di vento e la pioggia battente che verso le 15 ha avuto ripercussioni anche sulla sicurezza stradale. Per oltre mezz'ora il traffico sulla regionale Noalese è rimasto semi bloccato per la mancanza di visibilità degli automobilisti. La furia del vento ha fatto danni nella zona artigianale in via dei Brilli al confine tra Quinto e Treviso. L'estesa copertura dell'azienda Green...