Schianto mortale sulla sbarra

Esce dal lavoro in scooter, finisce contro una sbarra e muore in ospedale. Una donna di Boara Pisani ha perso la vita ieri mattina in un tragico quanto banale incidente: Luigina Lucchiari aveva appena finito di lavorare in un'azienda agricola del paese e stava per tornare a casa a preparare il pranzo, come aveva fatto chissà quante altre volte nel corso della sua vita. Ma qualcosa è andato storto e la cinquantanovenne è andata a sbattere contro la barra del cancello d'accesso all'impresa agricola.La vicenda si è verificata alle 12.40 nel...