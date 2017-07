Profughi, paura di un'altra ondata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il timore è che possa arrivare una nuova ondata di profughi. E che progetti finora lasciati sopire, tornino in auge per la stretta necessità di trovare altri posti. Per questo è bastato l'arrivo di qualche operaio nelle strutture già individuate come possibili centri d'accoglienza, per far scattare l'allerta dei cittadini. L'ultimo caso è quello di Onè di Fonte: nei giorni scorsi una squadra di operai ha varcato i cancelli dell'ex convento delle suore dell'Istituto Maria Bambina, chiuso ormai da tempo. Della struttura si era parlato nel...