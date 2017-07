Platano crolla mentre arriva il bus passeggeri in salvo grazie all'autista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha rischiato di centrare in pieno un autobus l'enorme platano precipitato ieri mattina a Colle Umberto, lungo la provinciale che collega il centro al Menarè. Sulla strada stava per passare una corriera della Mom diretta a Conegliano, ma l'autista, fortunatamente, si è accorto che l'albero era in procinto di cedere e si è aggrappato ai freni, fermandosi a una trentina di metri dalla pianta.I passeggeri a bordo del mezzo, passata la paura, hanno tirato un sospiro di sollievo anche se all'esterno continuava la bufera con un vero e proprio...