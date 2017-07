Ong, scontro al viminale sul codice di condotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le ong bocciano il codice di condotta proposto dal Viminale: diversi i punti contestati. Si vedranno nelle prossime ore per concordare emendamenti da proporre e venerdì prossimo ci sarà un nuovo appuntamento al ministero che è comunque deciso a non andare per le lunghe. Intanto non si ferma la conta dei morti: 13 cadaveri sono stati trovati su un gommone soccorso davanti alle coste libiche, con immagini veramente drammatiche apparse ai soccorritori. Mentre è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 l'operazione Ue Sophia, ma con il mandato...