NUOVA VITA TREVISO Diventa mamma a soli 15 anni. In un'età in cui le sue compagne di scuola si concentrano sullo studio, le uscite con gli amici e le ossessioni per le band del momento, lei, a differenza di tante altre adolescenti, dovrà imparare in fretta a destreggiarsi con succhietti e pannolini. La giovane, residente nell'hinterland di Treviso, ha dato alla luce il suo piccolo un paio di mesi fa nel reparto di maternità del Ca' Foncello. La gravidanza è stata portata a termine senza problemi. E ora per lei è iniziata l'avventura più...