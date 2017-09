Nido pediatrico senza spazio: trasloco di bebè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPADOVA Per anni, genitori e personale sanitario non hanno saputo a che santo votarsi. I responsabili del nido di Pediatria - forse l'unico spazio ospedaliero in cui si entra con la gioia nel cuore - sono ormai abituati a trovar posto a decine di culle (anche una settantina in contemporanea), stipate una di fianco all'altra, in una unica stanza di medie dimensioni.Una situazione al limite, con i genitori che protestavano da una parte, medici e infermieri costretti ad ascoltare, incassare e allargare le braccia pur comprendendo la...