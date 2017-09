Minaccia il titolare paura al bar della Loggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PANICO IN CENTROTREVISO Scene da saloon all'ombra della Loggia dei Cavalieri, in pieno centro storico. Ieri pomeriggio un 30enne di origini straniere, che bivacca nella zona, ha dato in escandescenze all'interno del bar di fronte agli storici archi. Il giovane, visibilmente alterato, è arrivato a minacciare di morte il titolare del locale brandendo una penna a sfera, una Bic, come se fosse un pugnale. È stata l'unica cosa che gli è capitata tra le mani in quel momento di follia.I TESTIMONITutto era iniziato qualche minuto prima. Secondo...