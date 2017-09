Lavoro per i disabili, patto per inserire 45 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISABILIPORDENONE Ben 45 inserimenti di lavoratori disabili con il nuovo accordo Stipulato tra l'Azienda Sanitaria 5 Friuli Occidentale e Collocamento Mirato regionale. Prosegue con successo la collaborazione tra Aas5 e l'Ente regionale per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili come previsto dalla legge 68/99. Si tratta di un intervento normativo importante, entrato in vigore giusto con l'inizio del nuovo millenniò, che ha voluto segnare una svolta nel diritto al lavoró delle persone disabili cercando di introdurre...