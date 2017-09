Laboratori giochi e libri: ecco la festa del recupero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEPADOVA Domenica torna la festa del recupero e dell'energia pulita, in occasione del venticinquesimo anniversario di Puliamo il mondo e della Festa provinciale del volontariato. La manifestazione è organizzata da Legambiente con il contributo dell'assessorato all'Ambiente del Comune e di AcegasAPSAmga.La giornata internazionale di volontariato ambientale Puliamo il mondo è arrivata per la prima volta in Italia e a Padova nel 1994. Dopo un decennio di pulizie di parchi ed argini Legambiente Padova ha deciso di trasformare l'evento in...