La rabbia degli amici su Facebook: «Non c'è condanna per quella bestia»

MUSILE DI PIAVE - (f.cib.) In memoria di Mariarca Mennella. Speriamo che le persone che amano Mariarca troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lei e la sua vita. Sono le parole che aprono il profilo Facebook di Maria Archetta Mennella, dove in molti hanno iniziato a lasciare un pensiero, un ricordo, già poche ore dopo il suo assassinio. Anche se l'attenzione viene colta dal profilo della figlia che scrive: We will meet again, ovvero Ci incontreremo. Con un messaggio lasciato anche dal fidanzatino di lei, Andrea. Mi...