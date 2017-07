La morte del capitano Callegaro: «È legata alla truffa dei blindati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(F.Cam.) Suicidio? Per chi ha indagato a fondo non sarebbe così. Sono passati esattamente sette anni dal 25 luglio 2010, quando il capitano Marco Callegaro, originario di Gavello, è stato trovato senza vita nel suo ufficio all'aeroporto di Kabul. Ufficialmente suicidatosi con un colpo di fucile alla testa. Ma ora tutto sembra potersi leggere sotto una diversa prospettiva. Nel corso del processo che vede cinque ufficiali dell'Esercito italiano accusati di truffa militare aggravata in concorso nell'ambito del noleggio dei mezzi utilizzati...