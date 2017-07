La facilità di consultazione e i contenuti nel sito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tre Comuni e una scuola fra i promossi a pieni voti, mentre fra i bocciati a fare la parte del leone sono Istituti comprensivi e Ordini professionali. Questi i dati che emergono dalla Bussola della trasparenza, che classifica i siti web delle pubbliche amministrazioni in base alla rispondenza al decreto legislativo 33/2013. Da aprile 2013, infatti, tutti gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni sono disciplinati da tale decreto, che ha fra l'altro standardizzato la modalità di pubblicazione dei contenuti, indicando per...