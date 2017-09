CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIATREVISO Non riusciva più a respirare. Si svegliava di notte boccheggiando, come se avesse qualcosa che le schiacciasse i polmoni. E allo stesso tempo sentiva le forze svanire. Spaventata dagli episodi sempre più frequenti, si è rivolta al pronto soccorso del Ca' Foncello: quattro volte in soli dieci giorni. Nelle prime tre occasioni, infatti, è stata rispedita a casa. Il medico che l'ha visitata ha ritenuto sufficiente prescriverle dei farmaci. Ma il 27 settembre le cose sono ulteriormente peggiorate. E al quarto giro al pronto...